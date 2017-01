5 pytań, które możesz usłyszeć na rozmowie rekrutacyjnej

1. Dlaczego aplikowała Pani na to stanowisko?

Jest to pytanie, od którego rekruterzy często rozpoczynają rozmowę. Umożliwia zorientować się czy Kandydat rzeczywiście przygotował się do spotkania. Z pozoru proste pytanie, ale odpowiedź może wydawać się nam kłopotliwa. Warto zastanowić się wcześniej, dlaczego chcemy pracować w tej firmie. Rekruterzy często skarżą się, że kandydaci nadal nie wiedzą, gdzie wysyłają CV. Jedno proste pytanie pozwala to szybko zweryfikować. Co więcej, przemyślana odpowiedź może pokazać determinację do objęcia tego stanowiska. Nie zachęcamy do uczenia się sztucznych odpowiedzi na pamięć, ale warto sobie samemu zadać pytanie: dlaczego aplikowałem na to stanowisko?

2. Co daje Pani/Panu satysfakcję w pracy? Co Pani/Panią motywuje?

Często obawiamy się, że nasza szczera odpowiedź wyda się zbyt prosta i oczywista. Ale zapewniamy: nie ma nic złego w tym, by powiedzieć, że motywują Cię finanse lub dobra atmosfera. Ważne jest jednak, by dodać coś więcej. Na przykład może to być informacja, o tym jaki tryb pracy preferujesz. Czy lubisz pracować w grupie, a może wolisz działać samodzielnie? Odpowiedź na to pytanie może dać rekruterowi ogląd czy kandydat zdaje sobie sprawę, jakie obowiązki czekają na niego na danym stanowisku oraz jakie ma nastawienie do zadań, które będzie wykonywał.

3. Co Pani/Pan wie o naszej firmie?

Pytanie, które właściwie zawsze pojawia się na rozmowie rekrutacyjnej. Na szczęście łatwo na nim zapunktować. Wystarczy przed spotkaniem przejrzeć stronę internetową danej firmy. Dobrze jest zapamiętać jakie są główne usługi lub produkty danej firmy, kto jest prezesem. Zależnie od stanowiska, na które aplikowaliśmy warto też wiedzieć, jakie projekty wykonywał dany dział oraz jakie są grupy docelowe danej firmy. Odpowiedź pozwala rekruterowi ocenić przygotowanie i motywację Kandydata do pracy.

4. Jakie są Pani oczekiwania w stosunku do naszej firmy?

To z kolei pytanie, które rekruterzy zadają, by dowiedzieć się, czy kandydat ma zaplanowaną ścieżkę kariery i czy chce się dalej rozwijać. Dzięki temu można lepiej dopasować jego rozwój w ramach danej organizacji. Ponadto, rekruter może wnioskować czy firma jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Jest to bardzo ważne w dzisiejszym świecie, ponieważ koszty ponownie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego są zdecydowanie wyższe niż rozwijanie potencjału obecnych pracowników.

5. Jakim dinozaurem byś był?

Coraz częściej na rozmowach rekrutacyjnych pojawiają się dziwne i kłopotliwe pytania. Zaskakują i spłoszyć niejednego kandydata. W ten sposób rekruter chce sprawdzić Twoją umiejętność kreatywnego myślenia. Liczy się też to, jak zareagujesz. Czy dasz się zbić z tropu? Abstrakcyjne odpowiedzi mówią tak naprawdę wiele o człowieku - o tym, jak sobie radzi w stresujących sytuacjach oraz jaki ma charakter. To bardzo ważne, by już na tym etapie sprawdzić czy dana osoba poradzi sobie w firmie i dopasuje się do kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Oczywiście, nie jesteś w stanie przygotować odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale spokojnie. Nie o to chodzi. Wyuczone i sztuczne odpowiedzi rekruter wyłapie od razu. Wystarczy, że pomyślisz o danej firmie i pracy, stanowisku na które aplikujesz. To pomoże Tobie upewnić się, że jest to coś, co rzeczywiście chcesz robić.