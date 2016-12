Co wydarzy się na rynku pracy w 2017 roku?

Czas podwyżki

2017 rok przyniesie ze sobą podwyżkę płacy minimalnej o 8,1 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Jak komentuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, decyzja ta pozwoli zmniejszyć różnicę pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym, a średnim. Co to oznacza dla pracowników? Osoby zatrudnione na umowę o pracę i zarabiające minimalną kwotę wynagrodzenia otrzymają 2000 złotych brutto. W praktyce na konta pracowników pracodawca przeleje ok. 150zł więcej. Podwyżkę płacy minimalnej otrzyma 1,3 mln Polaków. Wzrost wynagrodzeń ucieszy pracowników, jednakże nie można powiedzieć tego samego o pracodawcach. Według Konfederacji Lewiatan zmiana źle wpłynie szczególnie na mikrofirmy, które nie są tak efektywne, jak duże korporacje. Średnie pensje oferowane pracownikom w ich przypadku z ledwością przekraczają 50% wynagrodzeń, jakie otrzymują pracownicy dużych firm, a jednocześnie są niewiele wyższe od płacy minimalnej.

Jeżeli pracownicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie otrzyma podwyżkę, naturalnym będzie, że pozostałym również trzeba będzie zwiększyć pensje. Konieczne okaże się ponowne dostosowanie i podniesienie wynagrodzeń wszystkim pracownikom, tak, aby zachować zgodność w siatce płac i różnicach występujących pomiędzy danymi stanowiskami pracy. W konsekwencji pojawi się prawdopodobieństwo przejścia do szarej strefy.

Czas zatrudnienia

Czy 2017 rok będzie szczęśliwym dla osób, które chcą znaleźć pracę lub myślą o jej zmianie? Według raportu opublikowanego przez ManpowerGroup prognozy są dobre - wyniki wskazują na szansę zatrudnienia w poszczególnych branżach. 85% przebadanych firm myśli o zwiększeniu zatrudnienia i nie planuje zmniejszenia liczby etatów w nadchodzących miesiącach. Część z nich wykazuje niepewność co do planów rekrutacyjnych, a powodem jest spowolnienie gospodarcze. Na początku roku z pewnością pojawi się mniej ofert pracy, jednak taka sytuacja na rynku pracy jest normalna i związana z końcem okresu bożonarodzeniowego.

Na ten moment wiele mówi się o rynku pracownika i firmach, które robią wszystko, by zapełnić wakaty. Czy taki stan rzeczy będzie kontynuowany w przyszłym roku? Zapewne po części tak. Bezrobocie w październiku wyniosło 8,2% i był to najniższy wynik od 25 lat. Przedsiębiorcy nie tylko muszą zmagać się z trudem zatrudnienia pracowników, ale także ich zatrzymania, czyli m.in. dostosowania systemu motywacyjnego do wymagań zespołu. Pracownicy wybierają te firmy, które stawiają na rozwój, oferują atrakcyjne benefity i zapewniają bezpieczeństwo finansowe. Dlatego tak ważne jest kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, czyli dbanie o Employer Branding.

Czas nowości

Nowości na rynku pracy, w postaci narzędzi rekrutacyjnych czy sposobów na zwrócenie uwagi pracowników, pojawiły się już jakiś czas temu, jednak wiele firm nadal nie wykorzystuje ich potencjału. Powodem jest chociażby strach przed poprawnym użytkowaniem czy brak wiedzy na ich temat. Z biegiem czasu pracodawcy zachęceni wizją korzyści zaczną wprowadzać je do firm. Przykładem mogą być wideorekrutacja czy elektroniczne gry symulacyjne. Ich zastosowanie szczególnie przypadnie do gustu młodemu pokoleniu. Warto zdecydować się na różnorodność zarówno w procesie rekrutacji, jak i zarządzania zespołem. Wielu już przekonało się o tym, że odważny krok w stronę innowacyjności może okazać się dużym sukcesem.







